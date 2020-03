Tijdelijk slapen in hotels door corona, Hilversumse daklozen weten niet wat hen overkomt

HILVERSUM - Ook in daklozenopvang De Cocon aan de Neuweg gelden strenge regels om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Omdat de tweepersoonskamers te klein zijn, worden daklozen tijdelijk in een hotel op het Mediapark ondergebracht.

NH Nieuws

De daklozen weten niet wat hen overkomt. Ontbijt, lunch, een uitgebreid diner en een eigen douche. Ronald woont al een paar weken in de daklozenopvang, maar vandaag mag hij verkassen naar een echte hotelkamer. Hij geniet vooral van het riante tweepersoonsbed. Een schril contrast met de eenvoudige stapelbedden in de daklozenopvang. Volgens Harro Koeleman is de Cocon een prima opvang voor daklozen maar in de piepkleine tweepersoonskamertjes is het onmogelijk om de anderhalvemeterregel toe te passen. "We zitten daarom met een probleem en kunnen de kamers niet maximaal gebruiken. Het Amrath Hotel biedt nu uitkomst."

NH/marcruyg

Tegen een gereduceerd tarief kunnen zes daklozen hier tijdelijk logeren. Dat aantal kan uitgebreid worden tot maximaal vijftien daklozen. Volgens directeur David Dreese moet het hotel met minimale bezetting open blijven om het gebouw veilig te houden. Met de daklozen in huis wordt het hotel gelukkig nuttig gebruikt.

NH/marcruyg

De daklozen worden als gewone hotelgasten behandeld en krijgen ook keurig ontbijt en diner. Niet in het gesloten restaurant maar alles wordt op de kamer gebracht. "De kok verheugt zich op de nieuwe gasten zodat hij weer lekker aan de slag kan", zo vertrouwt de directeur ons toe. "En wie zich misdraagt moet terug naar de daklozenopvang", zo waarschuwt Harro Koeleman. Voor Ronald mogen de strenge coronamaatregelen nog wel even duren. Hij wordt morgenochtend wakker in een fijne kamer met mooi uitzicht. "Ik moet wel om 4 uur op om naar mijn werk te gaan, maar dat is niet erg, want ik weet waar ik 's avonds mag slapen."