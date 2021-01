Gevonden lichaam in mobiel toilet was dakloze Hilversummer: "Bizar dat dit nog kan"

HILVERSUM - De overleden man die vorige week donderdag werd gevonden in een mobiel toilet aan de Hilversumse Schapenstraat, was een dakloze op zoek naar een beschutte slaapplek. De Hilversumse Jacqueline van Oostveen kende hem goed en kan nog steeds niet geloven wat er is gebeurd. "Hoe is het toch mogelijk dat dit tegenwoordig nog kan?", verzucht ze.

Jacqueline las over de ontdekking, zonder op dat moment meteen te beseffen dat ze het slachtoffer kende. "Als je zoiets leest, is dat natuurlijk sowieso al verschrikkelijk", begint ze haar verhaal. "Pas een paar dagen later hoorde ik wie het was. Een Hilversumse dakloze die ik redelijk goed ken, wel eens mee gewerkt heb en nog regelmatig spreek. Hij zou een paar dagen in dat mobiele toilet gelegen hebben. Vrienden van hem maakten zich al een paar dagen zorgen en zochten hem. Je hart breekt als je dat hoort."

Hoe de man precies heet, wil de Hilversumse liever niet zeggen. Vooral omdat het zomaar zou kunnen dat niet al zijn familie of vrienden al weten dat hij is overleden. Wel vertelt ze dat deze man alles behalve een doorsnee dakloze was. "Het was een jongen die tot een paar jaar geleden een gewoon leven had en werkte. Hij had een eigen woning en was op een bepaald moment ook getrouwd. Ergens onderweg is helaas de alcohol een te grote rol in zijn leven gaan spelen", vertelt ze.

"Hoewel hij dakloos was, heeft hij vaak ook gewoon nog gewerkt. Kun je nagaan: op straat slapen en dan overdag gewoon door naar je werk. Dat toont wel de kracht die hij zelf had om toch door te gaan met het leven ondanks dat er heel veel spaak was gelopen. Het was echt een vriendelijke jongen met een goed hart. Hij had gevoel voor humor, maar je kon ook een goed gesprek met hem voeren. Hij had een duidelijke mening en visie over bepaalde zaken."

Mobiel toilet als slaapplek

Jacqueline kende het slachtoffer al enkele jaren en sprak hem nog regelmatig. "Ik heb in het verleden gewerkt met dak- en thuislozen en daar ken ik hem nog van. Ik kwam hem nog met regelmaat tegen en dan stonden we even te praten", vertelt ze. Afgelopen voorjaar sprak ze hem ook. "Toen vertelde hij dat hij door de coronamaatregelen nergens terecht kon om bijvoorbeeld heel simpel zijn mobiele telefoon op te laden. Hij moest bereikbaar zijn voor zijn werk of het uitzendbureau, maar zijn telefoon was leeg doordat alles dicht was kon hij nergens stroom halen. Ik besloot daarom een bankje in mijn tuin neer te zetten en een verlengsnoer uit te rollen. Het zijn soms hele kleine problemen waar daklozen tegenaan lopen, waar wij absoluut geen weet van hebben. En dat terwijl de oplossing zo simpel kan zijn."