Actie voor permanente daklozenopvang: "Alleen tijdens lockdown is niet genoeg!"

Vandaag opende de gemeente Amsterdam de noodopvang voor daklozen tijdens de lockdown. Maar volgens de demonstranten is dat niet iets waar het stadsbestuur trots op kan zijn. "De enige reden dat er nu wel noodopvang is, is omdat het het Rijk ervoor betaalt. Zodra de financiering vanuit het Rijk stopt dan zet dit stadsbestuur mensen zonder pardon weer op straat, zoals ze al twee keer eerder hebben gedaan sinds de coronacrisis", aldus Jazie Veldhuyzen, fractievoorzitter van Amsterdam Bij1.

"Nachtopvang alleen is niet genoeg. Alleen opvang tijdens de winter of tijdens een pandemie is niet genoeg. BIJ1 wil dat het credo 'In Amsterdam slaapt er niemand op straat' weer populair wordt. Daarom hebben wij een motie ingediend om een permanente noodopvang voor dak- en thuislozen te openen", vertelt Veldhuyzen. Veel kans dat de motie wordt aangenomen is er niet, want het college van B&W heeft al een negatief preadvies gegeven.