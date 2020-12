Noodopvang voor alle Amsterdamse dak- en thuislozen tijdens lockdown

AMSTERDAM - Omdat thuisblijven tijdens een lockdown voor daklozen geen optie is, heeft de gemeente Amsterdam wederom een noodopvang beschikbaar gesteld. Net als de winterkouderegeling geldt de coronanoodopvang voor alle daklozen, ook de ongedocumenteerden komen hiervoor in aanmerking.

De noodopvang is bedoeld voor zowel rechthebbenden als niet-rechthebbenden (EU-burgers, ongedocumenteerden). Deze laatste groep heeft volgens de Wmo geen recht op opvang, maar kan wel terecht in de noodopvang.

De opvang zal net als in november geopend worden op diverse opvanglocaties in de stad, waaronder de Transformatorweg en enkele hostels. Mensen kunnen hier terecht tussen 16.30 en 09.00 uur de volgende dag. De daklozen krijgen een maaltijd en kunnen gebruik maken van de douches. Overdag kunnen de mensen terecht bij één van de inloopvoorzieningen elders in de stad.

Voldoende capaciteit

De Regenboog Groep laat weten dat de gemeente voldoende locaties beschikbaar heeft gesteld. "Wij hoorden pas dinsdag dat het door zou gaan, en sindsdien is wel even alle hens aan dek. Maar het komt goed", verzekert een woordvoerder. "Het voordeel nu dat we dezelfde locaties kunnen gebruiken die we in november, bij een vorige gedeeltelijke lockdown, ook hebben gebruikt. Dus het is niet nieuw."

Opvang in sportzalen, zoals in april, is nu niet in aan de orde. Het gaat om kleinschalige opvanglocaties, waarbij niet meer dan 30 personen in een ruimte worden opgevangen en ook moet de 1,5 meter afstand in acht worden genomen.

De noodopvang geldt in ieder geval voor de periode tot en met 19 januari.