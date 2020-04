Samenwerking noodopvang tijdens coronacrisis goed van start

AMSTELVEEN - De noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen is goed van start gegaan in Amstelveen. Basisscholen en kinderopvangorganisaties werken sinds 30 maart nauw samen.

Reden voor wethouder Berkhout van Onderwijs en Jeugd om een bezoek te brengen aan zes locaties waar noodopvang is, schrijft mediapartner RTV Amstelveen.

De gemeente ziet dat er voldoende mensen aanwezig zijn en dat er genoeg ruimte is om met de kinderen in kleine groepjes te werken. Op sommige locaties zijn vaste blokuren ingesteld waarop de kinderen educatieve ondersteuning krijgen vanuit school. Ook maken de kinderopvang en scholen samen een rooster.

"Het is een lastige tijd. Dan is het goed om te zien dat de inzet van leraren en pedagogisch medewerkers hoog is om de noodopvang samen goed te regelen. Dat verdient aandacht en een kleine attentie", zegt wethouder Berkhout.

En daarom kwam de wethouder niet met lege handen maar nam hij een paashaas met eieren mee om de medewerkers van de kinderopvang en de leraren te bedanken.