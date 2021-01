Een koeienstal als alternatieve werkplek tijdens de lockdown

WESTBEEMSTER - Om even te ontsnappen aan het thuiswerken, worden er allerlei alternatieven geboden. Zo wordt er al gewerkt in hotelkamers, huisjes op vakantieparken en lege kantoren. Daar komt nu een nieuwe optie bij: in de Beemster biedt boerderij Koezicht nu werkplekken aan met uitzicht op de koeienstal. "Het is heerlijk ontspannend", zegt ict-er Tom de Lange.

Tom de Lange werkt al sinds het begin van de pandemie thuis. Het werken op de boerderij bevalt hem prima. "Het is heel erg fijn om even weg te zijn van huis en hier te zitten tussen de loeiende koeien", zegt Tom met een lach op zijn gezicht. Ook zijn vriendin is al maanden aan huis gekluisterd. "Zij moet voor haar werk veel bellen met Amerika en dan is het heel vervelend om continu in elkaars gepraat te zitten."

Quote "Mensen worden helemaal zen van de koeien" Sandra Oudshoorn, Boerderij Koezicht

Sandra Oudshoorn van boerderij Koezicht kwam via een buurvrouw op het idee om de ruimte te verhuren. "We hoeven er ook niets extra's voor te doen, want we hebben al lang een vergaderruimte voor zo'n 12 personen boven in de koeienstal", vertelt Sandra. Zij weet uit ervaring dat mensen het prettig vinden om tussen de koeien te zijn. "Mensen die hier komen worden helemaal zen van de koeien. Dus ik dacht: wie weet helpt het als je thuis een beetje knel zit." De mensen die op de boerderij komen werken zijn heel positief. "Ik krijg heel veel reacties, van: 'wat goed dat jullie dit aanbieden'. Dus ik denk dat mensen er wel gebruik van gaan maken."