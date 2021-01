Thuiswerken maar toch ook een beetje vakantie: "Kneuterig maar lekker"

AMSTERDAM - Amsterdamse thuiswerkers zoeken het steeds meer buitenshuis. Zoals Beatrijs en Henk, die zijn neergestreken op een groot bungalowpark in Spaarnwoude. "We zijn hier gewoon aan het werk, maar het is even een andere omgeving." Het bungalowpark zag het aantal boekingen voor deze maand met een kwart toenemen. "En dat zijn echt niet alleen vakantiegangers."

Henk en Beatrijs in een Tiny Office

Beatrijs werkt voor de gemeente Amsterdam, haar vriend Henk ontwikkelt software. Het afgelopen jaar hebben ze samen thuisgewerkt, in hun appartementje in Amsterdam-West. Volgens Beatrijs was dat in de zomer nog wel te doen, ook omdat ze een dakterras hebben. "Maar in de winter zit je echt met z'n tweeën op zo'n zestig vierkante meter. Tussen dezelfde muren, en je loopt elke ochtend van je bed drie meter naar de keukentafel. En dan ga je daar aan het werk en weer terug. Een beetje eentonig, en daarom ook wel een beetje saai."

Tiny Office Nu werken Beatrijs en Henk sinds de jaarwisseling op het vakantiepark. Beatrijs opnieuw aan de keukentafel, Henk in een Tiny Office een paar honderd meter verderop. En dat bevalt Henk prima. "Ik heb een fijne rustige ruimte om me af te zonderen en mijn werk te doen. Tegelijkertijd heb ik een mooi uitzicht op de vijver." Op het park staan twee van die Tiny Offices. Die staan er volgens woordvoerder van het park Ron Moerenhout al wat langer. "Die hebben we echt voor dit doel neergezet. Je ziet dat er steeds meer belangstelling voor ontstaat, omdat de mensen het toch zat zijn om thuis te zitten de hele dag." Tekst gaat verder onder de video.

Thuiswerken en toch een beetje vakantie - NH Nieuws

Het vakantiepark heeft het aantal boekingen flink zien toenemen. "We zien zeker dat er meer mensen boeken deze maand. We hebben 25 procent meer boekingen in januari dan normaal. En dat is toch wel te verklaren door de mensen die hier komen om te werken." "Het is gewoon echt lekker om in een andere omgeving te zijn," zegt Beatrijs. "Je krijgt ook meer ideeën. En het is ook lekker om gewoon even naar buiten te lopen. Het is heel kneuterig, maar wel veel lekkerder dan een appartement."