Amsterdams gezin hield thuiswerken niet meer vol en heeft creatieve oplossing

Iris en Matthijs wonen samen met hun twee kleine kinderen in Amsterdam. Het stel werkt vanuit huis, wat in hun kleine woning soms lastig is. Daarom hebben ze hun camper voor de deur gezet. "Nu werken we om en om in de camper," vertelt Matthijs op NH Radio.

Briefje op de deur

Op de deur van de camper hangt een briefje met het verzoek om vooral niet de handhaving te bellen als er problemen zijn. Niet iedereen is namelijk blij met de camper. "We hebben in de straat ook wel last gehad van mensen uit andere wijken die hier hun voertuig stallen, omdat ze hier gratis kunnen parkeren."