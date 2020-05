De Peiling: D66 en GroenLinks willen van thuiswerken wettelijk recht maken

NOORD-HOLLAND - N a de coronacrisis moet thuiswerken een wettelijk recht worden. Dat vinden D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer. De partijen werken aan een wetsvoorstel. Ben jij enthousiast of zie je dit niet zitten?

Nieuwe normaal

GroenLinks en D66 vinden dat het veel normaler moet worden om een deel van de tijd thuis te werken. Een werkgever zou een verzoek van een werknemer voortaan alleen nog mogen weigeren als werken vanuit huis echt niet mogelijk is.

Veel voordelen

De twee partijen wijzen erop dat door de coronacrisis is gebleken dat thuiswerken goed is te regelen en dat de digitale voorzieningen het aankunnen. Werken, overleggen en vergaderen kan voor een groot deel van de beroepsbevolking vanuit huis plaatsvinden. Ook zijn er veel voordelen voor het milieu. Zo is het woon-werkverkeer drastisch afgenomen.