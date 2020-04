Een hotelkamer als werkplek, Haarlemse hotels zoeken oplossingen voor leegstand

In het hotel aan de Damstraat is het woensdagochtend 'akelig' rustig. "We hebben één check-out gehad vanmorgen", zegt General Manager Maud Vroom. "En dat terwijl dit één van de drukste weken van het jaar had kunnen zijn vanwege de Keukenhof en de Bloemencorso." Dan komt Martine Menko inchecken. Niet om te overnachten, maar ze heeft een hotelkamer gereserveerd om rustig te kunnen werken. (tekst loopt door na video)

Te druk thuis

Martine Menko huurt af en toe een kamer als het thuis even te druk is. "Met twee jongvolwassenen en twee honden word ik veel afgeleid in het appartement waar ik woon. Hier kan ik me veel beter concentreren." Het reserveren van een kamer als werkplek is niet gratis, het kost ruim dertig euro voor een halve werkdag en ruim veertig euro voor een hele dag. Het is voor het hotel natuurlijk fijn dat er wat inkomsten zijn, maar dat is volgens Maud Vroom niet de hoofdreden. "Met de opbrengst van de werkplekken gaan we het ook niet redden. Het is gewoon fijn dat er toch wat gasten in het hotel rondlopen en dat er wat reuring is."

Regels

Tot nu toe zijn er een paar kamers verhuurd als kantoor. Er gelden ook voor deze gasten strikte regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Er mag maar één persoon in de kamer. Als er een zakelijke bespreking moet plaatsvinden, dan kan dat in een ruimere kamer zodat er anderhalve meter afstand genomen kan worden. Ze komen ook niet in contact met de andere gasten."

In zwaar weer

Ook de komend Paasdagen is er in heel Haarlem bijna geen hotelkamer bezet. De verwachting is dat dat ook nog wel een paar weken zo zal blijven. In het Amrâth Hotel Frans Hals worden de roosters voor het personeel zo minimaal mogelijk ingevuld. Inmiddels wordt er landelijk ook nagedacht hoe het er straks in de horeca aan toe zou moeten gaan, als de maatregelen wellicht wat versoepeld gaan worden. Maud Vroom heeft daar ook haar gedachten over.