Bedrijven met flexplekken merken dat we thuiswerken zat zijn: "Ik word knettergek"

Op veel plekken 'vluchten' thuiswerkers naar de flexplek, in de bibliotheek in Den Helder krijgen ze veel telefoontjes en ook bij De Plek in Haarlem en bij De Ondernemerstuin in Alkmaar is dat het geval. Alleen bij Flexplek Purmerend trekt de vraag nog niet aan.

Thuis niet ideaal

"Mensen snakken ernaar om even weg van huis te zijn", zegt Jerry Breg van een aantal flexlocaties in Alkmaar, waaronder De Ondernemerstuin. Hij ziet veel ondernemers of mensen die normaal bij een klant op kantoor werken, maar daar nu even niet terecht kunnen.

Bij Dé Plek in Haarlem komen vooral mensen die op kantoor niet terecht kunnen, zegt Edwin Vos. Ook zijn er bedrijven die een deel van hun eigen kantoor opzeggen. Ze werken daardoor nu vaker op flexplekken.

Corona

Toch is ook voor de flexwerkplekken niet alles terug naar normaal. Want waar de bibliotheek in Den Helder voor de coronacrisis veel scholieren, studenten of werkenden binnen zag komen met een laptop, kan dat nu veel minder. "Aan de leestafel stonden voor corona acht stoelen en nu twee", zegt directeur Jacinta Krimp. Sinds woensdag kunnen mensen weer bij hen terecht en ze zien ze meteen terug komen. "Er komen meteen weer mensen werken en ook krijgen we vragen over of het alweer kan."

De Ondernemerstuin in Alkmaar heeft flexplekken in een grote ruimte waar veel werkenden in passen. "De anderhalvemeterrichtlijn is daar wel een lastige", laat Jerry Berg weten. Daardoor worden de kleinere, dichte kantoren meer verhuurd. "De grote ruimte staat leeg."

Voor de meeste flexplekken geldt dat het nog lang niet zo druk is als voor de coronacrisis. "Er zaten hier voor de coronacrisis mensen die net begonnen waren, zegt Edwin Vos van Dé Plek in Haarlem. "Zij hebben nog niet de kans gekregen om een klantenkring op te bouwen."