Trainer Jansen ziet geen eerherstel in Zwolle: "Niet genoten"

"Vooraf had ik goede hoop dat we in een hoger tempo zouden spelen", aldus Pascal Jansen over de matige vertoning van zijn ploeg in Zwolle. "We hadden ingezet op eerherstel en daar heb ik weinig van teruggezien. Daar baal ik van."

PSV

Het gelijke spel tegen PEC Zwolle zijn dure verliespunten voor de Alkmaarders, want in deze maand wachten nog een flink aantal topwedstrijden. Te beginnen aankomende woensdag tegen PSV. "We moeten van deze wedstrijd niet te veel meenemen naar Eindhoven. Dat is namelijk weer wedstrijd op zich. Ik hoop wel dat we daar sneller en agressiever spelen dan we vanavond lieten zien."

