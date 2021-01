Balende AZ'er Hatzidiakos kon tegentreffer net niet voorkomen: "Slordig balverlies"

ZWOLLE - Veel meer dan de 1-1 zat er voor AZ zaterdagavond tegen PEC Zwolle niet in. Aan balbezit geen gebrek voor de Alkmaarders, maar tot veel kansen leidde dat niet. En dat zijn dure verliespunten in een maand met wedstrijden tegen de traditionele top drie. "Wij moeten hier winnen."

"We laten hier twee punten liggen", vertelt Pantelis Hatzidiakos teleurgesteld na afloop. "Ik baal het meest van dat we het vele balbezit en de kansen die we krijgen niet afmaken."

1-0

In de eerste helft kwam AZ al snel op achterstond. De Zwolse aanvaller was net iets attenter in het duel met Pantelis Hatzidiakos en kon daardoor de voorzet binnen tikken. "Het begon met slordig balverlies op het middenveld en ik kon net niet herstellen, kwam net te laat."

In het saaie duel kregen beide ploegen weinig kansen. De Alkmaarders hadden veelvuldig de bal, echter kwamen de Zwollenaren zelden in de problemen. "We moeten meer kansen creëren en wat oppurtunistischer spelen. Niet breed, maar vooruit." Analyseert de Griekse verdediger het spel van zijn ploeg.

Bekijk de video voor het hele gesprek met Pantelis Hatzidiakos.