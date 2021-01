Verrassend gelijkspel AZ na saai duel in Zwolle

ZWOLLE - AZ is de tweede seizoenshelft begonnen met een teleurstellend gelijkspel. De ploeg van Pascal Jansen kon nog terugkomen tot 1-1, maar was niet bij machte om te winnen op bezoek bij PEC Zwolle.

Gelijkmaker Midtsjø

Na rust zette AZ aan en kregen de Alkmaarders kansen via Myron Boadu (mist voorzet Owen Wijndal) en Tijjani Reijnders (schot geblokt voor de lijn). PEC Zwolle werd hierna uit het niets gevaarlijk via invaller Yuta Nakayama. De Japanner tikte bijna raak uit een hoekschop van Eliano Reijnders, Bizot kon stijlvol redden. In de 67e minuut kwam AZ op gelijke hoogte via middenvelder Fredrik Midtsjø. Een geplaatst schot van de Noor eindigde in het doel achter Michael Zetterer: 1-1.

In de slotfase werd Teun Koopmeiners gevaarlijk uit een vrije trap die op de lat eindigde. Vijf minuten voor tijd mocht Ferdy Druijf invallen voor Jesper Karlsson. De spits, die mogelijk vertrekt uit Alkmaar, kon het tij niet keren in het voordeel van AZ.

Door het puntenverlies zakt AZ naar de zesde plaats met 28 punten. De ploeg van Pascal Jansen speelt over vier dagen midweeks de kraker tegen PSV.

Opstelling PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Paal; Clement (82/ Leemans), Strieder (46/ Nakayama), Huiberts (74/ Drost); Saymak (60/ Lam) , Reijnders, Van Duinen

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi (60/ Aboukhlal) , Wijndal; Midtsjø, Reijnders, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Karlsson (85/ Druijf)