AZ'er Druijf vol vertrouwen naar toppers: "We kunnen meedraaien bij de top-drie"

UITGEEST - AZ heeft zondag de training hervat na de feestdagen. De maand januari is namelijk een belangrijke met onder andere toppers tegen PSV, Feyenoord en Ajax (twee keer). "We hebben naar elkaar uitgesproken dat we fit en scherp moeten zijn", aldus spits Ferdy Druijf in gesprek met NH Sport.

Ferdy Druijf juicht na doelpunt tegen Vitesse - Pro Shots / Vincent de Vries

"Het is altijd leuk om thuis tegen Ajax te spelen", vervolgt de aanvaller uit Uitgeest. "Dan heb je toch een klein voordeel. Je hebt wel het gevoel dat je thuis speelt, zelfs in deze tijden zonder publiek." Druijf hoopt dat de Alkmaarders in januari kunnen aanhaken. "Ik verwacht zeker dat we mee kunnen draaien bij de bovenste drie ploegen. We hebben het redelijk gedaan de laatste tijd. De laatste wedstrijd tegen FC Utrecht hadden we moeten winnen, want ze scoorden in de laatste minuten."

Nieuwe trainer Begin december werd trainer Arne Slot ontslagen na gesprekken met Feyenoord. Pascal Jansen, zijn assistent, volgde hem op in Alkmaar. "Qua speelminuten zie je dat ik meer onder Pascal Jansen speel. Ik mocht -tot nu toe- elke wedstrijd invallen, bij Arne was dat niet zo. Wat betreft trainingen en andere dingen bij de club zijn nauwelijk veranderd. Ik ben blij met de speelminuten die ik nu maak." Mogelijk vertrek Het contract van de spits werd in december verlengd tot 2024. "Ik heb afgesproken met AZ dat ik sowieso tot de winter zou blijven. Daarna zouden we verder gaan kijken. Ik speelde de laatste tijd wel iets meer, maar het is nog niet honderd procent zeker dat ik blijf. Er spelen wel een paar dingen, dus dan moet ik een keuze gaan maken." "De eerste divisie wordt hem sowieso niet", geeft Druijf toe. "Dat is niet mijn doel. Ik word volgende maand 23, dus ik wil op het hoogste niveau spelen; eredivisie of het buitenland. Het blijft nu afwachten wie er concreet komt. Corona speelt natuurlijk ook, dus er zullen niet zoveel clubs zomaar geld op tafel leggen. Het komt vanzelf wel goed, ik vind het niet erg om eventueel langer bij AZ te blijven."

