Broederclash in Zwolle: "Net zoals Frank en Ronald de Boer"

ZWOLLE - De kans is groot dat de broers Eliano (PEC) en Tijjani (AZ) Reijnders elkaar zaterdagavond vaak tegenkomen op het veld. Dat zou voor de eerste keer zijn in de eredivisie. "We zijn heel trots dat we tegen elkaar mogen spelen."

"We lijken qua creativiteit wel aardig op elkaar", vertelt Eliano over de vergelijking met z'n twee jaar oudere broer. "Ik ben wel iets feller, maar hij is de laatste wedstrijden ook een stuk feller."

Middenveld

Beide broers staan sinds kort in de basis. Tijjani is de laatste weken de vervanger van de geblesseerde Dani de Wit en de kans is groot dat hij zaterdag wederom speelt. Eliano staat al sinds eind oktober in de basis bij de Zwollenaren. "Zou mooi zijn als we allebei op het middenveld spelen."