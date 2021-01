AZ moet het voorlopig stellen zonder De Wit en Svensson

WIJDEWORMER - AZ staat op het punt om, na een korte onderbreking, de eredivisie weer te hervatten. En het beloofd een spannende maand te gaan worden voor de Alkmaarders, want alle topwedstrijden staan in januari gepland. De kans is alleen levensgroot dat AZ daarin niet kan beschikken over twee sterkhouders.

Dani de Wit speelde begin december voor het laatst en raakte daarna geblesseerd aan zijn enkel. "Het leek in eerste instantie wel mee te vallen maar toen we daarna een MRI maakte bleek dat het toch ernstiger was." "Ik ben nu bezig met krachttraining", vervolgt De Wit. "En we moeten kijken hoe dat verder gaat. Het is lastig om te zeggen wanneer ik weer kan spelen, maar de kans is heel groot dat dat deze maand in ieder geval niet meer gaat lukken. Het moet wel heel snel herstellen wil dat toch het geval zijn."

Quote "Ik moet geduldig zijn. Als ik weer op het veld sta dan moet ik spelen zoals ik altijd doe en niet bang zijn" az-speler jonas svensson

Ook Jonas Svensson staat al even langs de zijlijn. Hij raakte eind november tijdens de wedstrijd tegen Heracles geblesseerd aan zijn onderbeen. Ook voor hem duurt het nog even voordat hij weer op het veld kan staan. "Ik hoop dat dat in februari of maart weer kan. Ik moet geduldig zijn. Als ik weer op het veld sta dan moet ik spelen zoals ik altijd doe en niet bang zijn."