Politie beëindigt illegaal feest in Vijfhuizen met 24 mannen

VIJFHUIZEN - De politie Haarlemmermeer heeft vannacht rond 0.00 uur een feest met 24 mannen beëindigd in Vijfhuizen. Ze troffen de feestgangers aan in een relatief kleine ruimte. Ze hebben een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen.

De mannen waren tussen de 30 en 50 jaar oud en schroomden het gebruik van verdovende middelen niet. Tijdens het illegale feest werden lachgas, alcohol en cocaïne gebruikt.

Samen met de handhavers heeft de politie het feest beëindigd. "Dit is in goede orde verlopen", laat de politiewoordvoerder weten.

De huurder van het pand is aangehouden in verband met het feest.

Illegaal feest

Het is niet de eerste keer dat illegale feesten voorkomen in de provincie. Eerder betrapte de politie 120 feestgangers bij een illegaal feest in Hoofddorp. Ook in Nieuw-Vennep was het raak, daar beëindigde de politie een illegaal feest vol 50-jarigen. Hier waren rond de 80 mensen aanwezig. En ook tijdens Halloweennacht moest de politie optreden om meerdere illegale feesten te beëindigen.