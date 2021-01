Café Schiller vindt Schiller: "Niemand wist van het bestaan van het schilderij"

"We waren barkrukken aan het verwijderen die in het hok stonden om ze te gaan schuren," zegt bedrijfsleider Koen Zanen. "Toen zag ik iets in het hoekje staan." Het bleek te gaan om een schilderij van Frits Schiller. "Niemand die hier nu werkt of heeft gewerkt, kent het schilderij," zegt Koen verbaasd.

Frits Schiller was hotel- en café-eigenaar en maakte als schilder vele stillevens en portretten. In de jaren '20 en '30 was café Schiller een populaire plek voor kunstenaars en artiesten. Velen van hen werden dan ook door Schiller geportretteerd.