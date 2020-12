Dubbel gevoel bij Haarlemse horeca: "Triest voor ondernemers, maar noodzakelijk"

Ook Gijs Brands van Van Beinum staat achter de ingrijpende beslissing van het kabinet. “Het is wel duidelijk dat de sluiting van de horeca niet het verschil heeft gemaakt. De besmettingen bleven gewoon stijgen. Nu kunnen we hopelijk in januari allemaal weer open en stap voor stap naar de oorspronkelijke bedrijfsvoering.”

Al sinds 14 oktober is de horeca gesloten, maar ondanks het sluiten van de horeca daalden de besmettingscijfers niet voldoende. En nu, twee maanden later, volgt wat er zo gevreesd werd: de lockdown. Kim Lemmers, eigenaar van Spaarne66, leeft erg met de ondernemers mee. “Ik vind de lockdown heel triest voor alle ondernemers. Maar ik denk wel dat het noodzakelijk is. Voor ons betekent het hopelijk dat we straks ook weer open kunnen.”

Voor veel horecaondernemers was het een hard gelag dat juist zij dicht moesten terwijl zoveel andere bedrijven, zoals de bouwmarkten en de IKEA, nog wel open waren. Joost van Rijmenam van Café Stiel’s vindt het wel gerechtvaardigd dat we nu allemaal in een lockdown zitten. “Er werd steeds maar geroepen dat we het virus er samen onder krijgen, maar het was vooral de horeca die de laatste paar maanden de klappen kreeg. De horeca was dicht, terwijl het overal stervens druk was. Nu heb ik het gevoel dat we het weer met z’n allen doen!”

Lichtpuntje

Sinds het begin van de sluiting van de horeca verzorgt Gijs afhaalmaaltijden, heeft Joost zijn personeel gedetacheerd en verkoopt Kim koffie en lekkers om af te halen. Kim wil graag een lichtpuntje zijn voor de mensen die dat nodig hebben in deze tijd. “Ik hoop dat andere ondernemers ook creatieve manieren vinden om in actie te blijven. Het zou zo zonde zijn van de binnenstad als het door deze sluiting verpauperd. Erg triest!”