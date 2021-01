Deel Dijklander personeel krijgt morgen al eerste vaccinatie

PURMEREND / HOORN - Morgen start de vaccinatie tegen het coronavirus binnen het Dijklander ziekenhuis. Om 10:00 uur wordt op de locatie in Purmerend de eerste vaccinatie gezet. Dinsdag wordt in Hoorn het eerste personeelslid gevaccineerd.

Het Dijklander ziekenhuis heeft vanmiddag de benodigdheden binnengekregen voor het bereiden van 440 vaccins tegen het coronavirus. Het aantal is lang niet voldoende voor alle drieduizend personeelsleden, dus hier moest het ziekenhuis keuzes in maken.

"We gaan hiermee een deel van het personeel op de Intensive Care, Spoedeisende hulp en de Covid-afdeling vaccineren", licht een woordvoerder toe. Vaccineren is voor Dijklander medewerkers geen verplichting. "Indien een zorgmedewerker niet gevaccineerd wil worden heeft dit geen invloed op de werkzaamheden, maar ze lopen zelf wel meer risico op besmetting." Volgens de woordvoerder is het animo onder personeelsleden tot nu toe groot.

Nog steeds toename

In het Dijklander ziekenhuis liggen momenteel 53 patiënten die behandeld worden voor coronaklachten. 12 van deze patiënten hebben op dit moment intensieve zorg nodig. Het ziekenhuis ziet het aantal coronapatiënten nog steeds toenemen. "De situatie is nog steeds erg heftig."