Verzorgingshuis Westerhof in Enkhuizen extra hard getroffen in tweede coronagolf

ENKHUIZEN - De tweede coronagolf komt hard aan bij bewoners en personeel van verzorgingshuis Westerhof in Enkhuizen. Een aanzienlijk deel van de bewoners is besmet met het virus en ook een groot deel van het personeel heeft het onder de leden. Yvonne Claessen, receptiemedewerker bij het verzorgingshuis, heeft geen idee hoe het virus binnen is gekomen: "We hebben negen maanden geen besmettingen gezien."

Hoe het virus het verzorgingshuis binnen is gekomen, weet receptioniste Claessen niet. "We zijn niet de enige, heel Nederland staat op zijn kop tijdens deze tweede golf. In de eerste golf hebben we geen besmettingen gehad. Er is veel emotie onder het personeel, omdat er veel mensen ziek zijn."

De besmettingen zijn hoog opgelopen in het verzorgingshuis, maar twee van de ongeveer veertig bewoners bleken niet met het virus besmet te zijn. Ook heeft ongeveer 60% van het personeel het virus opgelopen. Toch is de sfeer volgens woordvoerder Els Harder op dit moment rustig. "Toen ik vanmorgen binnen kwam vond ik de sfeer bijna sereen. Het is mooi onder controle, iedereen weet wat ie moet doen. Er is absoluut geen sprake van paniek", vertelt zij aan NH Nieuws.

In Westerhof wonen de bewoners in een eigen appartement, zij moeten voorlopig daarbinnen blijven. "De bewoners krijgen het eten, drinken en de verzorging in hun eigen appartement. Elke gang heeft een eigen zorgteam. Op die manier proberen we verdere verspreiding te voorkomen", vertelt receptionist Yvonne Claessen. "Gelukkig krijgen we extra hulp, ook van vrijwilligers. Zij maken een paar keer in de week een praatje met de bewoners."

Zoals woordvoerder Els Harder, ze werkt nogmaal gesproken niet in Westerhof maar probeert nu te helpen waar het kan. "We zorgen dat de prullenbakken goed staan en maken een praatje met bewoners, die nu op hun appartement moeten blijven."

Bezoek nog welkom

"Sommige naasten durven niet meer op bezoek te komen, dus is het fijn dat wij even langs kunnen bij de bewoners. Vanmorgen zat er een mevrouw heel erg om een praatje verlegen. Ze maakte zich veel zorgen over de plantjes. Wat voor de een niet zo belangrijk lijkt, is voor zo'n iemand heel wat", vertelt Harder.

Bewoners die besmet zijn mogen nog wel bezoek ontvangen, maar wel onder strikte voorwaarden. "Bij de ingang hebben wij de pakken hangen, bij de deur naar de kamers hebben we het protocol nogmaals opgehangen. We hebben het virus al binnen, maar we willen de bezoeker goed beschermen." Ook mag er maar één bezoeker per dag komen, behalve bij terminale patiënten, zij mogen twee bezoekers ontvangen.