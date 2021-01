Daling aantal positieve tests in grootste deel van West-friesland

WEST-FRIESLAND - Het aantal mensen in West-Friesland dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

De gemeente Stede-Broec spant de kroon. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 1339,4 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 291 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 1362,4.

In de gemeente Koggenland ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 839,6 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 191 personen positief hebben getest op corona.

Meeste gemeentes gedaald

In de meeste Westfriese gemeentes is het aantal besmettingen gedaald, alleen in Koggenland en Drechterland is een stijging te zien in het aantal positieve tests. Ondanks dat Koggenland het laagst aantal besmettingen kent, is dat wel de gemeente waar de grootste stijging te zien is.

In de gemeente Enkhuizen is het aantal positieve tests het hardst gedaald daar zijn er per 100.000 inwoners de afgelopen twee weken 1188,7 inwoners positief getest ten opzichte van 1834,2 twee weken eerder.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: