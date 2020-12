Bijna helft bewoners verzorgingshuis Enkhuizen overleden na corona-uitbraak

Inmiddels is duidelijk dat het coronavirus bijna de helft van de bewoners fataal is geworden. Ook twee personeelsleden kwamen in het ziekenhuis terecht. "Vandaag is één van hen gelukkig uit het ziekenhuis ontslagen", zegt Harder tegen NH Nieuws. Zeven bewoners zijn weer beter en een aantal is inmiddels aan de betere hand.

Vorige week berichtte NH Nieuws over de vele besmettingen onder de bewoners en het personeel van het verzorgingshuis. Slechts twee bewoners bleken niet met het virus besmet te zijn. Ongeveer zestig procent van het personeel had het virus opgelopen.

"Het is voor iedereen een hele grote klap", zegt Harder. "Veel personeelsleden waren ook ziek en die konden alleen maar vanaf de zijlijn toekijken."

De situatie in het kleine verzorgingshuis is heel anders dan een paar weken geleden. "Medewerkers bouwen een band op met de bewoners en hun naasten. Het personeel dat nu terugkomt, is blij dat ze de bewoners weer kunnen zien. Maar veel van hen zijn er niet meer. Dat is zwaar."

Ondersteuning

Voor het personeel is er wel ondersteuning. "Al sinds de corona-uitbraak in Nederland kunnen medewerkers telefonisch terecht bij coaches. Maar nu zijn de coaches ook op de locatie zelf aanwezig."

Harder zegt dat die steun ook echt nodig is. Zorgkoepel Wilgaerden, waar verzorgingshuis Westerhof onder valt, denkt bovendien ook na hoe het personeel de komende maanden psychisch kan worden ondersteund. "Het is een trauma, daarom zijn we ook bezig met de nazorg op de lange termijn."