IC-verpleegkundige Carol krijgt eerste coronavaccinatie in Noord-Holland

AMSTERDAM - Vandaag is het vaccineren tegen het coronavirus in ons land begonnen. Ook in onze provincie worden vandaag de eerste prikken van het het Pfizer/BioNTech-vaccin gezet. De allereerste was Carol Verdonk, verpleegkundige op de IC bij het Amsterdam UMC.

Vanaf vandaag wordt in Noord-Holland allereerst alleen ziekenhuispersoneel ingeënt die nodig zijn voor de acute zorg. Het gaan dan om personeel op de intensive care, de spoedeisende hulp en de verpleegafdelingen voor coronapatiënten. "We krijgen maar een beperkt aantal vaccins, dus dat betekent dat je die moet inzetten op de mensen die het ook het meeste verdienen. Die selectie moet zorgvuldig gebeuren", zegt Kramer.

Het Amsterdam UMC speelt een centrale rol in de vaccinatie van zorgpersoneel in onze provincie. Het ziekenhuis krijgt een kleine 5.000 vaccins geleverd voor medewerkers in de zorg in Noord-Holland en Flevoland. Die verdeelt het UMC vervolgens naar rato onder de andere ziekenhuizen in de provincie. "En dan voor de eigen medewerkers worden er per flesje zes vaccins uitgehaald, zodat die dan bij het personeel kan worden ingespoten", zegt Mark Kramer, lid van de raad van bestuur Amsterdam UMC en voorzitter van de Acute Zorg Regio Noord-Holland en Flevoland op NH Radio .

Zij kreeg rond 12.00 uur vanmiddag het vaccin toegediend in het Amsterdam UMC, locatie AMC. "Superfijn dat dit kan. We hopen dat er heel veel mensen gaan volgen en dat uiteindelijk de hele zorg gevaccineerd gaat worden", zegt Carol na afloop. "Het valt erg mee, het was een goede prikker ook."

In totaal worden er vandaag in het Amsterdam UMC de eerste honderd medewerkers gevaccineerd. Kramer: "Maar we hopen binnen een week helemaal klaar te zijn met de vaccinatie." Het gaat dan om 890 medewerkers in de acute zorg. In totaal heeft het Amsterdam UMC 17.000 medewerkers. "Dus we hebben daarna nog een hele reeks te gaan. Het is overigens nog onduidelijk wanneer die gevaccineerd kunnen worden."

Kramer benadrukt dat het vaccineren geheel vrijwillig is. "Je mag weigeren en het heeft ook geen invloed op je werkzaamheden, dus je hoeft niet bang te zijn dat je je baan kwijtraakt of dat je overgeplaatst wordt." Maar de bestuurder is blij om te merken dat veel van het personeel zich al heeft aangemeld. "Ik vind het echt een heel goed punt dat steeds meer medewerkers, vooral verpleegkundigen, ook echt bereid zijn om zich te laten vaccineren."

Andere ziekenhuizen in onze provincie starten morgen met vaccineren, laten ze aan NH Nieuws weten. In het Zaans Medisch Centrum krijgt morgen om 08.00 uur de eerste medewerker de prik en in het Tergooi Ziekenhuis starten ze ook morgen met het inenten van in totaal 276 personeelsleden. Die ziekenhuizen krijgen vandaag de eerste doses geleverd via het Amsterdam UMC.

Verpleeghuiszorg

Elders in het land wordt vandaag ook al gestart met het vaccineren van personeel in de verpleeghuiszorg. Zo werd de eerste prik vanochtend gezet in het Brabantse Veghel. In onze provincie beginnen de GGD'en daar op vrijdag 15 januari mee, behalve Amsterdam. Die regio start al op 11 januari.

Op deze locaties worden verpleeghuismedewerkers uit onze provincie gevaccineerd: