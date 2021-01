Zaans Medisch Centrum begint donderdag met vaccineren medewerkers

"Donderdag om 08.00 uur krijgt de eerste zorgmedewerker de prik", vertelt Van de Walle aan NH Nieuws. Wie dat is, weet ze nog niet. Op andere plekken in het land krijgen de eerste zorgmedewerkers vandaag al hun vaccinatie. Zo ook in het Amsterdam UMC, waar ze vanmiddag om 12.00 uur beginnen met vaccineren.

Het vaccineren van personeel in de ziekenhuizen begint twee dagen eerder dan gepland. Van de Walle: "Hier hebben we zelf om gevraagd, om personeel op de acute afdelingen zo snel mogelijk te mogen prikken. We kregen van het weekend te horen dat het ook eerder zou lukken. Het is onverwachts, maar wij zijn er klaar voor."

Vaccinatie

In onze provincie wordt vandaag alleen gestart in de ziekenhuizen met het inenten van ziekenhuispersoneel dat acute hulp verleent. De vaccinatie van al het andere zorgpersoneel start in Noord-Holland op 15 januari, behalve in Amsterdam. Daar start de GGD al op 11 januari met vaccineren.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil dat eind september iedereen in Nederland de kans moet hebben gehad om zich te laten vaccineren. Het vaccin van Pfizer en BioNTech moet twee keer worden toegediend, waarbij de tweede vaccinatie idealiter 21 dagen na de eerste plaatsvindt voor maximale bescherming.