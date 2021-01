Amsterdams koelbedrijf opslag voor coronavaccin: "Leuk een bijdrage te leveren"

AMSTERDAM - Op verschillende plekken in Nederland wordt vandaag gestart met het geven van het Pfizer/BioNTech-vaccin aan zorgpersoneel als bescherming tegen Covid-19. Om deze vaccinatie te kunnen geven, moet deze eerst opgeslagen worden in daarvoor geschikte koeling. Bij onder meer koelbedrijf IJskoud in Amsterdam wordt dit momenteel gedaan en dat is een eer, zegt directrice José Komin.

Het coronavaccin dat nu gegeven wordt in Nederland, wordt opgeslagen en getransporteerd in diep bevroren toestand en mag niet warmer worden dan -70 graden Celsius. Bij IJskoud zijn ze gespecialiseerd in veel verschillende koeltechnieken, vertelt Komin tijdens De Ontbijttafel op NH Radio. "Wij maken dingen koud. Of dat gaat over vaccins, medicijnen, dieren of ruimtes. We hebben verstand van kou."

Toch waren er in het begin veel vragen aan IJskoud over hoe ze bijvoorbeeld met het vaccin zouden omgaan. "We weten van het Pfizer-vaccin dat het bij -80 graden Celcius bewaard moet blijven. Er waren in het begin veel discussies. We kregen veel vragen over hoe we al die vaccins gaan opslaan", legt Komin uit.

Komin is zelf oudverpeegkundige en vindt het daarom dan ook een grote eer om aan dit grote project mee te mogen werken. "We hebben mee mogen denken aan hoe we de vaccins koud moeten houden. Mijn hart is een zorghart. Het is leuk dat we een bijdrage mogen leveren en kunnen meedenken. Specialisten zoeken elkaar tijdens corona op en dat is leuk."

Vaccinatie

Behalve zorgmedewerkers, is het ziekenhuispersoneel in de acute zorg ook aan de beurt voor een vaccinatie. Het gaat daarbij om medewerkers op de intensive care, de spoedeisende hulp en de verpleegafdelingen voor coronapatiënten. Ook medewerkers in de gehandicaptenzorg en de thuiszorg komen als eerste in aanmerking voor het vaccin.

In onze provincie wordt vandaag alleen gestart in de ziekenhuizen met het inenten van ziekenhuispersoneel die acute hulp verleent. De vaccinatie van al het andere zorgpersoneel start in Noord-Holland op 15 januari, behalve in Amsterdam. Daar start de GGD al op 11 januari met vaccineren.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil dat eind september iedereen in Nederland de kans moet hebben gehad om zich te laten vaccineren. Het vaccin van Pfizer en BioNTech moet twee keer worden toegediend, waarbij de tweede vaccinatie idealiter 21 dagen na de eerste plaatsvindt voor maximale bescherming.