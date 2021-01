Testbus in Volendam en Poelenburg om drempel te verlagen

VOLENDAM - Vanaf vandaag kunnen Volendammers zich weer dicht bij huis laten testen op het coronavirus. Er wordt namelijk een extra testbus ingezet. In deze bus kan iedereen zonder afspraak terecht, een identiteitsbewijs is wel nodig. In Poelenburg staat de bus er nog niet, maar ook hier wordt later deze week een testbus verwacht.

Weinig mensen laten zich testen op het coronavirus in Volendam en Poelenburg - Wim Runderkamp

"De hoge besmettingscijfers en het lage testpercentage in deze wijk, in verhouding tot andere wijken in de regio, vormen de aanleiding voor de inzet van de testbussen", vertelt een woordvoerder van de GGD. Besmettingen vroegtijdig opsporen De organisatie hoopt dat de testbussen ervoor zorgen dat meer mensen zich laten testen, zodat er een vroeger stadium de besmettingen opgespoord kunnen worden. Daarnaast wordt de drempel op deze manier, volgens de GGD, lager.

Het is voor Volendam niet de eerste keer dat er een 'eigen testsstraat' komt. In augustus vorig jaar werd de mobiele teststraat ook al ingezet. Een definitieve testlocatie komt er niet. Geen extra teststraat De woordvoerder van de GGD laat weten: "Er zijn landelijke afspraken over de reguliere testcapaciteit in elke regio. Daar voldoet onze regio aan. Uitbreiding van onze reguliere testcapaciteit is daarom niet aan de orde. De testbus is een hulpmiddel ter tijdelijke ondersteuning van de reguliere teststraten. Daarbij is het opzetten van een teststraat voor tijdelijk gebruik een flinke operatie." Inwoners van Volendam kunnen zich laten testen van 4 tot en met 10 januari en vanaf 18 januari elke dag tussen 8.30 en 15.00 uur. Inwoners van Poelenburg kunnen voor nu terecht bij de teststraat op de Ronde Tocht. De mobiele testbus laat daar nog even op zich wachten.