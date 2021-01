Amsterdam UMC start woensdag met vaccineren en gaat vaccins verdelen over provincie

NOORD-HOLLAND - Woensdag wordt begonnen met het vaccineren van de ziekenhuismedewerkers. De coronavaccins die voor het personeel in Noord-Holland beschikbaar worden gesteld, worden naar rato verdeeld onder de ziekenhuizen in de provincie. In totaal ontvangt het Amsterdams UMC een kleine 5.000 vaccins voor medewerkers in Noord-Holland en Flevoland.

Pxhere

Dat meldt mediapartner NOS. Over twee dagen wordt in Nederland begonnen met vaccineren van zorgpersoneel, twee dagen eerder dan gepland. Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Inmiddels is duidelijk dat op 6 januari wordt gestart met de GGD Hart voor Brabant in Veghel. Op die dag wordt ook in ziekenhuizen begonnen met het inenten van personeel op de IC, de spoedeisende hulp en de corona-verpleegafdelingen. Start vaccineren Vandaag werd in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) gesproken over wanneer ziekenhuismedewerkers worden gevaccineerd. Vanochtend was nog onduidelijk wanneer gestart zou worden met het vaccineren van medewerkers. Wel kwam naar buiten dat het Amsterdam UMC de kleine 5.000 vaccins naar rato verdeelt onder de ziekenhuizen in de provincie. In een eerder bericht van het ministerie van Volksgezondheid en het Netwerk Acute Zorg (LNAZ) staat dat zij ernaar streefden om uiterlijk maandag 4 januari duidelijkheid te krijgen wat de kortst mogelijke termijn is waarop gestart kan worden met vaccineren van medewerkers uit de acute zorg. "Waarschijnlijk gebeurt dat in circa tien ziekenhuizen, verspreid over het land." Woordvoerder van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) zegt nog niks te weten over het plan met vaccineren in het ziekenhuis.

Eerder werd duidelijk dat het ziekenhuispersoneel toch wel bij de groep zorgmedewerkers hoort die als eerste wordt gevaccineerd, nadat eerder werd besloten om deze groep niet mee te nemen in de vaccinatieronde. Woordvoerder van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) Rinske de Wit zei destijds opgelucht te zijn dat de oproep van de ziekenhuizen is gehoord om de medewerkers in de frontlinie als eerste te vaccineren. Niet al het ziekenhuispersoneel wordt gevaccineerd, maar alleen het personeel op de spoedeisende hulp, de IC's, de covidafdelingen en het ambulancepersoneel. Daarnaast zijn ook het personeel van verzorg- en verpleeghuizen als eerste aan de beurt. Gisteren werd bekend dat ook huisartsen bij die groep horen. In onze provincie wordt gevaccineerd in Huizen, Purmerend, Alkmaar, Amsterdam en bij Schiphol. Eind vorig jaar was NH Nieuws in Alkmaar, waar op het festivalterrein aan de Olympiaweg in totaal zeven prikstraten worden opgebouwd.

Dit wordt de priklocatie in het noorden van de provincie - NH Nieuws