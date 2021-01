Tergooi start donderdag met vaccineren: 276 medewerkers krijgen eerste coronavaccin

Het Tergooiziekenhuis vaccineert als eerste de medewerkers die in direct contact komen met coronapatiënten, zoals verpleegkundigen en artsen op de intensive care. "Welke medewerkers nu het vaccin krijgen, wordt landelijk bepaald. Daarnaast kijken we natuurlijk wie er de komende maand daadwerkelijk ingeroosterd staat", zegt woordvoerder Wencke Fassbender.

Dat Tergooi nu 276 vaccins krijgt, wordt bepaald aan de hand van een regionale verdeling. "Het aantal vaccins dat we nu krijgen wordt bepaald aan de hand van onder meer het aantal coronapatiënten dat we als ziekenhuis opvangen en de grootte van het ziekenhuis. Het aantal vaccins is natuurlijk niet voldoende om al het personeel meteen te vaccineren, we kunnen er maar een klein deel mee voorzien. Maar het is een begin. We zijn blij dat we kunnen beginnen. Over drie weken komen er nog eens 276 vaccins, om de gevaccineerde medewerkers hun tweede prik te geven."

Volgens de zegsvrouw is de animo onder het personeel om te vaccineren groot. "Onze medewerkers kunnen natuurlijk zelf de keuze maken of ze zich wel of niet willen laten vaccineren, maar we merken dat de mensen die er nu voor in aanmerking komen ook willen. Je merkt ook dat veel mensen er positief over zijn. Het is een mooi moment."

Veel coronapatiënten

Het Tergooiziekenhuis heeft nog altijd veel coronapatiënten in huis: momenteel liggen er 37 coronapatiënten in Tergooi, waarvan vijf op de intensive care. Het aantal ligt hoger dan het ziekenhuis regionaal heeft afgesproken om op te vangen en is zelfs hoger dan de piek in de eerste golf.

"Dat is absoluut zorgwekkend", stelt Fassbender. "Zeker ook omdat het ziekteverzuim onder het personeel nog erg hoog is. Nijpend is de situatie nog zeker niet, maar het blijft wel een puzzel om alles goed draaiende te houden. We hopen natuurlijk van harte dat er snel verbetering komt."