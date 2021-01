Gemeente doet aangifte van bekladding J.P. Coen, daders vinden actie gerechtvaardigd

HOORN - De gemeente Hoorn gaat aangifte doen van de bekladding bij het beeld van J.P. Coen en wil de schade van twee- à drieduizend euro verhalen op de daders. Zondagavond plaatste stichting We Promise op Twitter een video waarin te zien is hoe zij in witte letters de woorden 'weg met J.P. Coen' aanbracht bij zowel het beeld, op de straatstenen van de Roode Steen als op het Grote Noord.

De gemeente heeft de teksten maandagochtend direct verwijderd. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat dit relatief makkelijk ging, omdat er niet verf maar spuitkrijt is gebruikt. Toch laat de gemeente het er niet zitten en zegt zij aangifte te doen tegen de daders.

Stichting We Promise, die achter de actie zit, vindt de actie gerechtvaardigd en kopt de bal terug. "Het zou de gemeente sieren als zij in plaats van aangifte doen en boetes uitdelen tegen hun burgers, diezelfde energie zouden gebruiken om zich structureel tegen racisme in te zetten." Iets wat volgens de stichting onvoldoende gebeurt, daarom vonden zij de actie nodig.

"Als het aan de gemeente Hoorn had gelegen hadden zij nog steeds gedaan alsof er niks aan de hand was en als zij de ruimte krijgen zullen zij dat straks nog steeds doen", laat de stichting in een reactie weten. "Wij hebben tegen de gemeente Hoorn gezegd dat zij acties kunnen verwachten zolang het standbeeld er staat. Wij zijn ons woord nagekomen en zullen dat ook blijven doen."

Misplaatste actie

Burgemeester Jan Nieuwenburg denkt daar anders over en noemt de actie 'misplaatst'. "Nederland is een vrij land, met een plek voor ieders mening. Het bekladden of vernielen van zaken die niet van jou zijn is niet de manier om die mening te verkondigen."

Dit kwartaal nog wil de gemeente stadsgesprekken organiseren en de burgemeester benoemt in zijn reactie dat de daders ook betrokken worden bij de voorbereidingen van dit gesprek. "Juist in dat licht is de actie misplaatst. Dit soort acties frustreert het zorgvuldige proces om een goed en open stadsgesprek te kunnen voeren, waarbij niet alleen het geven van een mening, maar ook het luisteren naar andere meningen belangrijk is."