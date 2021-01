Opnieuw protest tegen J.P. Coen-beeld in Hoorn: leuzen aangebracht op straat

HOORN - Bij het standbeeld van J.P. Coen in Hoorn zijn gisteravond leuzen gespoten. Op foto's is te zien dat met graffiti meermaals de tekst 'weg met JP Coen' op de grond voor het beeld is geschreven.

De teksten zijn aangebracht door Building the Baileo, een van de organisaties achter de demonstratie tegen J.P. Coen vorig jaar juni in Hoorn. Die verliep in eerste instantie rustig en vreedzaam, maar daarna brak er onrust uit toen groepen jongeren door de stad trokken. Door het hele land werden mensen ervoor opgepakt.

Met de actie wil Building the Baileo opnieuw duidelijk maken dat het beeld in Hoorn wat hen betreft uit het straatbeeld moet verdwijnen. "Als de gemeente de indoctrinatie daadwerkelijk wil vervangen voor educatie haalt zij het beeld van het plein weg en plaatst het waar het hoort: in een museum", schrijft de organisatie in een bericht op Instagram. "De verwijdering van het standbeeld van J.P. Coen door de gemeente Hoorn en erkenning voor de pijn die de handhaving van dit beeld decennialang, tot op de dag van vandaag (heeft) veroorzaakt. Wij willen een eind maken aan de verheerlijking van het Nederlandse koloniale verleden, in het bijzonder dat van de VOC. Informatie is belangrijk, dus het uitwissen van geschiedenis is nadrukkelijk niet ons doel. Maar enkel bewustwording is niet genoeg." De gemeente Hoorn zegt tegen NH Nieuws op de hoogte te zijn van de teksten die zijn aangebracht bij het beeld. Volgens een woordvoerder komt de gemeente later vandaag met een reactie.

Wie was Jan Pieterzoon Coen? Ruud Spruit schreef in 1987 een boek over Coens werkzaamheden voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ter ere van zijn 400ste geboortedag, waarin zijn succesvolle carrière gedetailleerd uit de doeken wordt gedaan en er geprobeerd is "een eigentijds beeld te schetsen van Coen", zo schrijft Vereniging Oud Hoorn. De voormalig gouverneur-generaal van Nederlands-Indië werd in 1587 geboren in Hoorn. In Rome genoot hij een opleiding als boekhouder en hij begon zijn carrière bij de VOC dan ook als onder-koopman. Na een kritisch rapport over de mankementen van de VOC werd hij benoemd tot directeur-generaal met een duidelijk doel voor ogen: het versterken van de positie van de VOC in het Verre Oosten. In 1617 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal. Hij werd vooral bekend vanwege de verovering van Jacatra, wat Batavia zou gaan heten. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond ook steeds meer kritiek op de daden van Coen. Zo kwam zijn gruwelijke moordpartij op de Bandanezen, omdat zij het specerijen-contract dat zij met Nederland hadden niet konden nakomen, onder de aandacht. Tijdens deze slachtpartij vonden maar liefst 15.000 mensen de dood.