Velsense boa's vanaf vandaag de straat op met wapenstok

Met het experiment geeft Grapperhaus gehoor aan een veelgehoorde wens om boa's weerbaarder te maken. Hoewel handhavers in sommige gemeenten, waaronder ook Velsen, al over een steekvest en een bodycam beschikken, kunnen ze zich vanaf nu ook actief verdedigen.

"Ze beschikken nu over een veiligheidsuitrusting waarmee ze hun belangrijke werk voor inwoners van Velsen goed en veilig kunnen doen", stelt burgemeester Frank Dales in een persbericht.

Vier boa's mishandeld

In dezelfde verklaring verwijst Dales naar het geweld op het Kleine Strand van IJmuiden, inmiddels bijna een jaar geleden. Vier van 'zijn' boa's werden daar op Hemelvaartsdag belaagd en mishandeld door een groep jongeren. Eén van hen verloor zelfs tanden toen hij hard op z'n achterhoofd werd geslagen.

Toen na enige tijd ter versterking opgeroepen agenten op het strand aankwamen, hoefden zij alleen maar met hun wapenstok te dreigen om de jongeren weg te jagen. "Het incident op het strand in IJmuiden waarin boa’s afgelopen voorjaar gewond raakten, maakte duidelijk dat boa’s de wapenstok als verdedigingsmiddel nodig hebben."

Kort nadat bekend werd dat Velsen was geselecteerd voor de proef, blikte NH Nieuws met Frank Dales terug op het geweld. "Ze zeiden tegen me: als ik een stok had gehad, was het misschien helemaal niet gebeurd."