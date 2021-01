Sportscholen steeds wanhopiger: 'Zonder steun vaste leden gaan we failliet'

ALKMAAR - De eerste maand van het nieuwe jaar is voor veel mensen het moment om met frisse moed in beweging te komen. Doorgaans schrijven sportscholen in januari dan ook de meeste nieuwe leden in, maar dit jaar niet. Door de lockdown lopen de sportcentra deze januarimaand de aanwas van nieuwe leden mis. "Waar we normaal vol goede moed het nieuwe jaar ingaan, zakt ons de moed steeds meer in de schoenen", zegt sportschooleigenaar Dylan Bijl.

Sportscholen steeds wanhopiger - NH Nieuws

In een grafiek op de computer bij Dynamic Fit zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de sportschool in een oogopslag helder. De piek van januari vorig jaar toen 130 nieuwe leden zich inschreven, is veranderd is een diep dal. De teller voor deze maand staat op 0 en het totaal aantal leden is afgenomen met ruim 90.



"De opties om te overleven worden steeds minder. Waar we tijdens de eerste coronagolf nog groots buiten konden trainen en daarna weer in kleinere groepen binnen, kunnen en mogen we nu niks meer." Dylan Bijl en zijn compagnon zien met lede ogen aan hoe wordt afgebroken wat ze in vijf jaar hebben opgebouwd. "Je kunt er zelf niets aan doen. Dat gevoel is niet te beschrijven", zegt Bijl.

Dylan Bijl van Dynamic Fit

Een andere Alkmaarse sportschool beaamt hoe belangrijk deze maand voor hen is. "Januari kan zo maar goed zijn voor 10 procent van de jaaromzet. Om dan je sportschool te moeten sluiten is een bittere pil," laat Peter Bolt van Victorie Plaza weten. Lieve berichten "Hoe lang we het nog volhouden is een vraag die ik mezelf iedere dag stel," zegt de eigenaar van Dynamic Fit. "Maar ik ben te positief om te twijfelen, te optimistisch om angstig te zijn en te vastbesloten om te worden verslagen. Het is fantastisch om te zien hoe onze trouwe leden meeleven. We krijgen tal van mails en lieve berichten, dat doet ons goed. En daar doen we het voor."



De sportscholen hebben hun hoop gevestigd op volgende maand. "Laten we hopen dat we vanaf februari weer aan onze gezondheid in de sportschool kunnen werken. Er wordt elke dag wel ergens gemeld dat we moeten blijven bewegen en sporten. Hier ben ik ook van overtuigd," zegt Dylan Bijl.

Ook Victorie Plaza kan nog niet zeggen wat de impact is op de aanmeldingen. De hoop en verwachting is dat veel mensen zich alsnog zullen aanmelden zodra de sportscholen weer open mogen.