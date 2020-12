2,5 ton geïnvesteerd in nieuwe gym, die nu niet open mag: "Sporten juist uitlaatklep"

ALKMAAR - Het eerste weekend van het nieuwe jaar zouden de twee jonge ondernemers de deuren van hun nieuwe sportschool openen in Victorie Plaza in Alkmaar. Met man en macht hebben ze de indoor tennishal omgebouwd tot gym - zelfs met een echte boom. "In januari is het moment dat leden met goede voornemens zich sneller aanmelden", zegt de ondernemer Brian van der Leest uit Volendam tegen NH Nieuws.

Aan dat plan kwam vandaag dus abrupt een einde: er komt vanaf 00.00 uur een lockdown en ook de sportscholen moeten dicht blijven tot half januari.

Vanaf september zijn Brian en compagnon Arjan Baron uit Bergen bezig met verbouwen. Het nieuws van de sluiting van de sportscholen is voor hen dan ook een verrassing. Brian: "Deze valt heel zwaar, ik moest eerst heel hard lachen. Ik lach eerst, dan voelt het minder erg aan."

Wat Brian vooral verbaast is dat in de vorige periode, 'met tienduizend besmettingen', de sportscholen wel open mochten blijven. "Ik blijf van mening dat de sportschool een goede uitlaatklep is", aldus Brian. Het is volgens hem vervelend voor iedereen.

Goede voornemens

Met de opening in het vooruitzicht, was er maar één doel: "Wij moeten nu leden gaan binnenhalen." Normaliter zouden ze de puntjes nog op de i gaan zetten, maar juist in januari verwachtten Brian en Arjan veel klanten. Brian: "Dat is heel zonde." Bekijk hier de reportage in de net verbouwde sporthal.