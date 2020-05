Festivalsfeer tijdens het sporten: "Dit werkt extra motiverend"

"We wilden voor vanavond iets speciaals doen", vertelt trainer Dylan Bijl. "Het festivalseizoen is klaar voor dit jaar. Om toch dat festivalsfeertje te pakken te krijgen, hebben we een DJ gevraagd om te komen draaien tijdens de training. We hebben ook nog prachtig weer erbij dus dat maakt het helemaal af. Alleen de alcohol is ingewisseld voor een sportdrankje", aldus Bijl.

Hoewel de sportscholen flink hebben gelobbyd om eerder dan 1 september de deuren te heropenen, was lang onduidelijk of dat ging lukken. Inmiddels heeft het kabinet bekendgemaakt dat de sportscholen waarschijnlijk 1 juli weer open mogen.

Bijl laat aan NH Nieuws weten opgelucht te zijn: "Het is natuurlijk nog niet helemaal zeker dat we 1 juli open kunnen, maar het is in ieder geval goed nieuws. Een stip aan de horizon die nu wat dichterbij is."

De komende maand blijft het dus nog bij sporten in de buitenlucht. Maar met fijne muziek en lekker weer is dat volgens de deelnemers absoluut geen straf. "Het is weer fantastisch om met al deze mensen te sporten en afgemat worden door professionals. En met die muziek erbij werkt het extra motiverend."