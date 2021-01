Nieuwjaarsdag, zwerfafval-opraapdag: "Kan de wereld een stuk mooier maken"

AMSTERDAM - Bewoner en docent Peter Siegel ruimt sinds 2014 nieuwjaarsdag zwerfafval op in en rondom het Westerpark. Hij roept via zijn Facebookgroep buren op om mee te doen. En hier wordt steeds meer gehoor aan gegeven.

Inmiddels doet Peter dit niet meer alleen. Hij heeft de Facebookgroep WesterparkSchoon opgericht waar inmiddels meer dan vijfhonderd mensen lid van zijn. Door de jaren heen doen er steeds meer buurtbewoners mee aan zijn zwerfafval-ophaaldagen. "Mensen in de buurt herkennen me steeds vaker. Eerst lachten ze me uit, maar nu doen ze mee."

Peter maakt de zwerfafvaltochten meerdere keren per jaar. Nieuwsjaarsdag mag dus niet ontbreken volgens Peter. "Ik heb ook naar het vuurwerk gekeken en er van genoten, dus dan is het logisch dat ik meehelp om dat op te ruimen."

Als er genoeg meldingen binnenkomen op de app, kan op die manier een fabrikant of merk onder druk worden gezet om iets te veranderen aan hun product of verpakking. "Denk daarbij maar aan verpakking," zegt peter.

Naast de zwerfafval-opruimacties is Peter ook op andere manieren bezig met het thema duurzaamheid. Zo geeft hij scholen les over de 'plastic soup' in de oceaan en organiseert hij meerdere activiteiten in de buurt om de buurt democratischer te maken.

"We leven in een verdomd mooie wereld, en als je ziet wat mensen kunnen maken en kunnen kapotmaken, dat kun je niet met elkaar rijmen." Peter moet even slikken: "Dit is maar een grijpertje. Daar kan ik de wereld al een stuk mooier mee maken."