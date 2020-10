Zwerfmondkapjes steeds groter probleem: "Typerend voor de tijd waarin we leven"

NOORD-HOLLAND - Wekelijks raapt Arnoud Blijdorp uit Anna Paulowna zo'n 75 zwerfmondkapjes op. En ook Roy Carter uit Amsterdam ziet ze iedere dag liggen en ruimt ze op. Deze week zijn Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation de campagne #MondkapjeGeenzwerfkapje gestart. Zij maken zich net als Blijdorp en Carter grote zorgen over het nieuwe 'assortiment' tussen het zwerfafval.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Op zoek naar zwerfafval struint zwerfie Arnoud Blijdorp een paar keer per week de omgeving rond het station en het winkelcentrum in het dorp af. Om het te verzamelen en op te ruimen, maar ook om het te registreren: "Dat doe ik al ruim zes jaar. In maart, met de uitbraak van het coronavirus, kwam ik af en toe wel eens een mondkapje tegen en latex handschoenen, maar de laatste weken is het aantal mondkapjes enorm gestegen. Dat is wel typerend voor de tijd waarin we leven." Tekst gaat door onder de video

Zwerfmondkapjes steeds groter probleem voor Zwerfie Anna Paulowna - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Blijdorp laat een tas vol papieren (medische) mondkapjes zien die hij de afgelopen week van straat heeft geplukt. "Ik bewaar ze nu coronaproof om mensen te laten zien: hier zijn we dus met z'n allen mee bezig." Met een dringende oproep erna: "Koop liever wasbare mondkapjes in plaats van wegwerpmondkapjes. Dat is sowieso duurzamer en gebruik je wel wegwerpkapjes: gooi ze dan in de afvalbak. Dat scheelt mij ook een hoop werk."

Quote "Lieve mensen, het is echt onverantwoord, het is slecht voor het milieu" roy carter - fanatieke zwerfie

Liever stof Ook Roy Carter uit Amsterdam Nieuw-West ergert zich aan de toename van coronatroep op straat. Naast mondkapjes, ziet hij ook steeds vaker wegwerphandschoenen als vuil op de grond liggen. "Vroeger, voor corona, was dat veel minder", vertelt hij. Tekst gaat door onder de video

201024_ZWERFKAPJES - NH Nieuws

Roy roept mensen dan ook op om een masker van stof te gebruiken: "Lieve mensen, het is echt onverantwoord, het is slecht voor het milieu, gooi je masker niet op straat maar neem het mee naar huis en gooi het thuis in de vuilnisbak." Vrees voor erger Nederland Schoon en de PlasticSoup Foundation vrezen dat wanneer er meer mondkapjes gedragen worden, er ook meer op straat en in de natuur belanden. Daarom zijn ze nu ook een landelijke campagne gestart. "Dit nieuwe zwerfafvalprobleem werd al aan het begin van de coronacrisis geconstateerd en neemt naar verwachting alleen maar toe", aldus Nederland Schoon.