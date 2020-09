Plastic Soup Surfer Merijn komt aan in de haven van Enkhuizen

ENKHUIZEN - Het was een bijzonder gezicht vanmiddag in de haven van Enkhuizen. Al surfend kwam daar Merijn Tinga aan, die vanuit Maastricht naar Schiermonnikoog onderweg is met als doel om iedereen bewust te maken van afvalscheiding. In Enkhuizen vertelde hij zijn verhaal aan de leerlingen van de Pancratiusschool.

Merijn is twee weken geleden vertrokken uit Maastricht en vertrok vanmorgen vanuit Edam, om dertig kilometer verderop in Enkhuizen aan te komen. Daar werd hij opgewacht op de kade door de bovenbouwleerlingen van de Pancratiusschool, die hij vertelde over zijn project.

Wakkere Wegwerpers

In een half uur vertelde Merijn over de Wakkere Wegwerpers. Met dit project wil Merijn kinderen graag laten inzien dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid van afvalscheiding.

Na afloop mochten de kinderen vragen stellen aan Merijn, waarbij duidelijk werd dat Merijn tijdens zijn reis vanuit Edam drie keer in het water is gevallen. Zelf vroeg hij de kinderen om langs te gaan bij hun burgemeester en hem om duidelijke regels rond het scheiden van plastic afval op school te vragen.

Onderweg naar Brussel?

Morgenmiddag surft Merijn verder naar Stavoren en als de weersomstandigheden het toelaten wordt hij vergezeld door olympisch surfster Lilian de Geus. Ook zal hij een plastic boot bezoeken van Edwin ter Velde, die schepen maakt van afvalplastic.

Niet alleen wil hij Nederlandse kinderen bewustmaken van afvalscheiding. Merijn droomt groot en hoopt ook in Brussel bij het Europees Parlement steun te vinden. Eurocommissaris Frans Timmermans was in ieder geval al aanwezig bij het startschot in Maastricht.