Zwerfinator Dirk voert succesvol actie tegen milieuvervuilende knetterballen

PURMEREND - Als Dirk de Groot - alias de Zwerfinator - naar plastic resten van knetterballen speurt, gaat hij plotseling onderuit op de spekgladde ondergrond. "Levensgevaarlijk, dat zwerfafval zoeken", zegt hij lachend zodra hij weer op de been is.

Dirk heeft van het bestrijden van milieuvervuilend zwerfafval zijn levenswerk gemaakt. Zijn huidige missie is om de knetterbal - kindervuurwerk dat overal en het hele jaar door te koop is - uit de wereld te helpen.

Dirks protest tegen de knetterbal is al behoorlijk succesvol. Hij begint met een opsomming van winkelketens die gestopt zijn met de verkoop: "Albert Heijn, de Gamma, Karwei, Action, de HEMA..." En vanochtend kreeg hij te horen dat ook de Vomar ermee stopt. "Ze willen het niet in hun schappen omdat het zo vervuilend is", glundert Dirk om het succes van zijn anti-knetterbalcampagne.

28 doppen in een 5 minuten

Het stoppen van de verkoop is pas een eerste stap, want als Dirk even vijf minuten speurt op een voetbalveldje in zijn woonplaats Purmerend heeft hij al 28 halve doppen van een afgeschoten knetterbal bij elkaar geraapt.

Volgens Dirk is er ook een alternatief voor de knetterbal. Hij laat vuurwerk zien dat in kleurig cellofaan is verpakt. "Ook nog niet goed, maar het laat veel minder plastic troep achter", zegt hij en demonstreert met het aansteken ervan dat het lekker knalt maar weinig restafval achterlaat.