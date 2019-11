De 'Zwerfinator' strijdt tegen plastic in vuurwerk: "Dit jaar zo'n 19.000 stukjes knetterbal opgeraapt"

PURMEREND - Dirk Groot, alias de Zwerfinator, heeft al jaren groot succes met zijn strijd tegen zwerfplastic. Samen met anderen voert hij nu actie tegen plastic afval van vuurwerk. Vooral tegen de knetterballen, licht kindervuurwerk dat je overal in de winkel kunt kopen. Het plastic afval in de vorm van kleine halve bolletjes komt op straat en in de natuur terecht. "Dit jaar zijn er zo'n 19.000 stukjes knetterbal opgeraapt", aldus Dirk.

Bij het winkelcentrum in Purmerend waar Dirk de knetterballen koopt om te demonstreren hoe de vervuiling in zijn werk gaat, hoeft hij maar even om hem te kijken om een handvol restjes op te rapen. Van elke vondst maakt Dirk een foto met zijn mobiel en hij roept ook anderen op dit te doen.

Politiek is om

Dirk registreert en analyseert alle informatie en bestookt daarmee de politiek en de producenten. De politiek is al om. Een motie van GroenLinks in de Tweede Kamer om plastic in vuurwerk tegen te gaan door met de branche in gesprek te gaan, is door de minister al aangenomen.

Maar Dirk vindt dat de strijd vooral op straat geleverd worden. "We moeten zorgen dat we onze eigen troep opruimen".