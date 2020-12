Vuurwerkverbod al voor middernacht massaal genegeerd: 'Lijkt wel oorlogsgebied'

NOORD-HOLLAND - Hoewel er de afgelopen dagen en weken al regelmatig kleine, grote en extreme knallen te horen waren, wordt het vuurwerkverbod vanavond echt massaal genegeerd. Vanuit de hele provincie komen klachten over extreem harde knallen en andersoortige vuurwerkoverlast.

Adobe Stock

Het verbod op het afsteken van vuurwerk is ingesteld om de zorg te ontlasten. Door het grote aantal coronapatiënten dat momenteel in het ziekenhuis ligt, is ieder vuurwerkslachtoffer er een te veel, zo is de gedachte. Toch lijken liefhebbers daar geen boodschap aan te hebben. Van Beverwijk tot Hoorn en van Haarlem tot Texel: vrijwel uit de hele provincie komen vanavond meldingen van vuurwerkoverlast. "Texel lijkt wel oorlogsgebied", twittert iemand die momenteel op het eiland is.

In de Beverwijkse Pilotenbuurt, tegen Heemskerk aan, wordt al aardig geknald. "De vuurpijlen en strijkers zijn niet te tellen", deelde een inwoner van de gemeente rond 20.00 uur. Een ander heeft het over 'heftige bommen' in Broekpolder.

Toch wordt er niet uitsluitend knalvuurwerk afgestoken, hier en daar gaan ook flinke hoeveelheden siervuurwerk de lucht in, zo blijkt uit onderstaande video uit Haarlem.

Minutenlang siervuurwerk in Haarlem ondanks vuurwerkverbod - NH Nieuws

Volendam Aan het eind van de middag liep het al flink uit de hand in de Volendamse wijk Middengebied, waar een grote groep jongeren de politie met zwaar vuurwerk bekogelde. Aanleiding voor de gemeente om ouders op te roepen hun kinderen thuis te houden. Inmiddels is het alweer enkele uren rustiger in de buurt, al blijft de politie in de wijk aanwezig om te voorkomen dat de vlam opnieuw in de pan slaat. Inleveracties Hoewel meerdere gemeenten de afgelopen weken de mogelijkheid boden om vuurwerk ongestraft in te leveren, leverde dat in de verschillende gemeentes hooguit tientallen kilo's op. Hoewel er dit jaar geen vuurwerk verkocht mocht worden, lijkt het erop dat veel liefhebbers nog de nodige knallers en pijlen op voorraad hadden. Of ze hebben (illegaal) vuurwerk uit Duitsland of België weten te bemachtigen.