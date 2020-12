Grote groep jongeren belaagt politie met vuurwerk in Volendam

VOLENDAM - Jongeren in Volendam hebben de politie aan het eind van de middag bestookt met zwaar vuurwerk. Er gaan geruchten dat ME is ingezet, maar dat wordt door de politie ontkracht. De gemeente roept ouders op om hun kinderen vanavond binnen te houden.

In een Facebook-post meldt de gemeente dat er 'momenteel veel onrust' op het Middengebied is. "Veel overlast van jongeren met vuurwerk die zich met elkaar keren tegen de politie." Op video's die NH krijgt doorgestuurd zijn flinke vuurwerkexplosies te zien. De gemeente roept iedereen op 'de rust te bewaren en normaal te doen'.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat het aan het eind van de middag erg onrustig is geweest in de wijk. "Bewoners hebben flinke overlast ervaren, maar inmiddels is de rust - voorzichtig gezegd - wedergekeerd." De politie surveilleert in het gebied om te voorkomen dat de vlam opnieuw in de pan slaat.

Of er aanhoudingen zijn verricht, kan de woordvoerder nog niet zeggen.