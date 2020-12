Inleveractie in Velsen levert 'buit' op van 60 kilo: "Scheelt met oudjaar"

VELSEN - De vuurwerkinleveractie in Velsen-Zuid heeft een 'buit' opgeverd van 60 kilo. Het terrein van afvalverwerker HVC stond drie middagen open voor mensen uit de IJmond en Kennemerland.

Burgemeester Frank Dales van Velsen was blij met het resultaat. "Alles wat is ingeleverd, scheelt in oudejaarsnacht."

Verbod

Er geldt een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk. In Velsen-Noord leidde dat vorige week tot ongeregeldheden. Dales spreekt vlak voor de jaarwisseling nogmaals zijn vertrouwen uit in een rustige Oud en Nieuw. "We hebben als gemeente alle maatregelen genomen."

In Velsen konden ook mensen mensen uit Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmermeer, Heemstede, Heemskerk en Uitgeest anoniem vuurwerk inleveren. Bij een vuurwerk-actie in Alkmaar werd eerder 250 kilo vuurwerk ingeleverd.