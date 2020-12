Eerste beetje vuurwerk ingeleverd: "Het is in ieder geval van de straat"

ALKMAAR - Het hebben en afsteken van vuurwerk is dit jaar verboden. In Alkmaar kan je daarom je knallers en vuurpijlen straffeloos inleveren, in ruil voor een oliebol. Bij de gemeentewerf kwam tijdens de eerste inleverdag een handjevol mensen met een tasje vuurwerk aanzetten. Nog geen enorme hoeveelheden dus, maar dat maakt de gemeente niet uit. "Het is in ieder geval van de straat."

Eerste vuurwerk is inleverd in Alkmaar - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

De inleveractie van de gemeente Alkmaar is volgens hen een primeur. "We hopen hiermee een bijdrage te leveren om de zorg te ontlasten. Dat is de reden voor het vuurwerkverbod", licht gemeentewoordvoerder Peter Rozenbeek toe.

Het ingeleverde vuurwerk wordt door een gespecialiseerd bedrijf in ontvangst genomen, verpakt en onmiddellijk afgevoerd naar een plek waar het wordt vernietigd.

Op zolder

"Wat siervuurwerk en rotjes", vertelt een Egmonder die speciaal naar de inleverlocatie is gekomen. "Die had ik nog liggen op zolder van vorig jaar. Ik kan het moeilijk in de prullenbak gooien, en ik ga het toch niet meer afsteken."

In ruil voor het vuurwerk worden er oliebollen uitgedeeld. Bij de gemeentewerf kunnen alle Alkmaarders, maar ook inwoners van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo terecht voor de 'ruilactie'. Ook morgen, volgende week vrijdag en zaterdag kan dat nog.