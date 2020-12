VLOG: Desi onderzoekt: oliebollen zelf bakken of afhalen?

ENKHUIZEN - Er stond vandaag een lange rij bij de oliebollenkraam in Enkhuizen. Want d e laatste dag van het jaar lusten veel West-Friezen een oliebol. Desi bakt ze meestal zelf en daarom vraagt zij zich af: bakken de West-Friesen zelf oliebollen of halen ze het liever bij de kraam?

Bij de oliebollenkraam in Enkhuizen is het in ieder geval druk. Iedereen staat anderhalve meter uit elkaar en hierdoor lijkt de rij nog langer. Toch besluiten er steeds mensen om in de rij aan te sluiten. Of het het wachten waard is? "Gewoon lekker halen. Lekker makkelijk!", lacht een man.

Zelf bakken? Daar beginnen de mensen uit de rij niet aan. "Thuis heb ik wat liggen, maar die vond ik niet echt lekker", liet een mevrouw aan Desi weten. Ook wenst Desi iedereen een fijne jaarwisseling en een goed 2021!

Benieuwd hoe druk het was bij de kraam? Bekijk dan hier de video.