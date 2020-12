VLOG: Desi bezoekt de kerstpakketenbieb in Andijk

ANDIJK - Al een aantal weken staat er een kerstpakkettenbieb aan de Meander in Andijk. Desi ging op bezoek in de tuin bij Eric van der Molen, om te kijken of de bieb al gevuld is met spullen en of er ook mensen zijn die er wat uit halen.

In de tuin staat een kast met een glazen deur en verlichting, waar dag en nacht spullen ingezet en uitgehaald kunnen worden. En dat de kast niet voor niets 's nachts open is, blijkt uit een verhaal dat Eric met Desi deelt: "Soms hoor ik 's nachts wat gerammel in de tuin en dan halen mensen er iets uit". Waarom dit in de nacht gebeurt, weet Eric niet zeker: "Misschien schaamte".

Toch is het niet nodig om je er voor te schamen. Het is zowel voor gezinnen die het financieel minder breed hebben, maar ook om voedselverspilling tegen te gaan. Iedereen kan wel iets in zijn of haar kast bedenken dat niet meer wordt gebruikt. "Het is zonde om weg te gooien", vertelt Eric. Tot nu toe wordt er meer naar de kerstpakketenbieb gebracht, dan gehaald.

Tot na het nieuwe jaar

De toekomstplannen voor de kast? Volgens Eric blijft het nog wel even staan. "Zolang er spullen zijn, laat ik de kast staan", aldus Eric.

Benieuwd wat voor spullen er in de kast te vinden zijn? Bekijk dan hier de video.