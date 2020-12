VLOG: Desi speelt een spelletje: "Twerken!?"

Desi ging op bezoek in Oosterblokker om het spel Het Westfriese Minuutje zelf te beleven. Twee van de makers, Nick Stavenuiter en Mike Bakker, vertellen over het ontstaan van het spel. Nick komt uit Zwaag en Mike uit Oosterblokker, de twee studeren per toeval allebei aan Nyerode Business Universiteit. "We kende elkaar hiervoor wel, maar niet écht goed", vertelt Mike.

In het tweede jaar van hun opleiding hadden zij de keuzen om een eigen onderneming op te starten. Samen met twee andere jongens begonnen ze met een onderneming. "Het idee voor het spel komt eigenlijk van mijn moeder", vertelt Mike. Inmiddels is er al een Westfriese versie, maar ook een Texelse.

Het spel

De naam van het spel luidt Het Westfriese Minuutje en bestaat uit een kaartspel, een zandloper en een scorebord. Voor het spel zijn allerlei kaartjes ontwikkeld met typisch West-Friese namen, plaatsnamen, termen en dialecten.

Het spel zorgt dat Desi's hartslag in ieder geval flink verhoogt.

