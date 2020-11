Zwaagse Nick heeft nieuw spel ontwikkeld voor de West-Fries: Het Westfriese Minuutje

Nick studeert aan de universiteit Nyenrode, samen met drie andere jongens waarmee hij dit spel heeft ontwikkeld. Bij het programma Thuis in West-Friesland van WEEFF Radio vertelde hij meer over zijn onderneming en het spel dat hij heeft ontwikkeld.

In het tweede jaar moeten Nick en zijn klas een companyproject doen. "Dan kun je of voor consultancy voor een groot bedrijf kiezen, of een eigen onderneming starten", legt Nick uit. "Wij hebben daar allemaal voor gekozen en uiteindelijk zijn we hier op uitgekomen."

Zo werkt het spel

Voor hun onderneming zijn de jongens bezig met het ontwikkelen en uitbrengen van een spel. "Om de mensen tijdens de donkere maanden bezig te houden", vertelt Nick. "En omdat er in de regio een hoop dingen wegvallen. Zo kunnen we de mensen herinneren aan West-Friesland en een gezellige avond te geven door middel van het spel."

De naam van het spel luidt Het Westfriese Minuutje en bestaat uit een kaartspel, een zandloper en een scorebord. Voor het spel zijn allerlei kaartjes ontwikkeld met typisch West-Friese namen, plaatsnamen, termen en dialecten.

"Je speelt dit spel in teams. Er staan zes dingen op een kaartje, waarvan je de bovenste vijf probeert te omschrijven. De ander van het team moet raden wat er wordt bedoeld. De laatste term moet je proberen te omschrijven met je handen en voeten."

Voorverkoop

Op 4 december komt het spel uit, maar de eerste 500 reserveringen zijn al gedaan. "Het spel wordt verkocht via Warenhuis Hoorn", zegt Nick tegen WEEFF Radio. "En de laatste gaan nu in de verkoop. Het geld dat we hier aan overhouden steken we in onze onderneming. Want we zijn nog zeker niet klaar met ondernemen!"

Beluister hieronder het hele gesprek met Nick op WEEFF Radio: