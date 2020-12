VLOG: Desi deelt kerststukjes uit in het verzorgingshuis

HOORN - De kerstdagen komen eraan en de leerlingen van OSG West-Friesland in Hoorn hebben afgelopen dinsdag nog hard gewerkt om meer dan 500 kerststukjes af te leveren voor twee verzorgingshuizen in Hoorn. Desi hielp mee met het uitdelen van de stukjes.

Verzorgingshuis Avondlicht en Westerhaven van de Wilgaerden Leekerweide groep uit Hoorn zijn vandaag verrast door een aantal leerlingen en docenten van het OSG West-Friesland. Eigenlijk zouden de kerststukjes pas vandaag worden gemaakt door de leerlingen, maar inmiddels is ook het OSG gesloten. Het was even snel schakelen voor de docenten, maar ze hebben het voor elkaar gekregen om de leerlingen gister nog kerstkaarten te laten schrijven en de stukjes zoveel mogelijk te maken. "Het andere deel hebben de docenten gedaan", vertelt een van de docenten aan Desi.

Corona-proof

Om zo min mogelijk mensen uit de verzorgingshuizen te laten verplaatsen in verband met corona, is er voor gekozen om de kerststukjes uit te delen aan de deur. Vrijwilligers deelden de stukjes uit en Desi mocht ook een aantal stukjes afleveren. "Oh, wat mooi zeg!", roept een bewoner uit blijdschap uit.

Om de meer dan 500 stukjes veilig over te brengen, was een hele vrachtwagen geregeld. De kerststukjes werden bij het entree van het verzorgingshuis gezet en vanuit daar zijn de kerststukjes verdeeld.

Benieuwd naar de reacties van de bewoners? Bekijk hier de video.